القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام وقيامها بممارسة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لفتاتين.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة وبرفقتها الفتاتين "لإحداهن معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهن (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") .

وبمواجهتها أقرت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وممارستها الأعمال المنافية للآداب وتسهيل ممارستها للفتاتين بمقابل مالى ، وبمواجهتهما أيدتا ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.