إصابة 15 شخصًا فى حادث أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقي

أسفر حادث انحراف أتوبيس على طريق قنا الصحراوى الشرقى، عن إصابة 15 شخص بإصابات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 15 شخصًا، في حادث انحراف أتوبيس بطريق قنا الصحراوي الشرقى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد كبير من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



وتبين إصابة كل من: عبدالله ربيع عبد الرحيم 18عامًا، نادى عنتر أحمد 37 عامًا، أسماء سليمان حسين 57 عامًا، محمد أحمد حسن 37 عامًا، رمضان محمد محمود 40 عامًا، أحمد فوزى حسن 39 عامًا، شيماء محمود حسان 29 سنة، عمر حسن قناوي 4 سنوات.



وإصابة كل من: خالد أحمد مختار 55 عامًا، بولا نادى دميان 40 عامًا، محمود أحمد محمد عاشور 46 سنة، بركات مبارك حمدان 71 عامًا، وسعيد عسران محمود 23 عامًا، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.