قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب يخطف الأضواء ويقود الأهلي لصدارة الدوري.. من هو ؟
حقيقة التفاوض بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم في واشنطن
إصابة 15 شخصًا فى حادث أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقي
الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ
تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب
عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف
صلاة الضحى.. آخر موعد لأدائها وكم يفوتك من الفضل لونسيتها؟
وزيرة التنمية المحلية: الحكومة تدعم نهج البناء الأخضر داخل المحافظات
صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
برلمان نيوزيلندا يناقش حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي
الحبيب علي الجعفري: مصر كبيرة.. ونحن عالة عليها في العلم
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 15 شخصًا فى حادث أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقي

حادث اتوبيس
حادث اتوبيس

أسفر حادث انحراف أتوبيس على طريق قنا الصحراوى الشرقى، عن إصابة 15 شخص بإصابات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية  بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 15 شخصًا، في حادث انحراف أتوبيس بطريق قنا الصحراوي الشرقى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد كبير من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

وتبين إصابة كل من: عبدالله ربيع عبد الرحيم 18عامًا، نادى عنتر أحمد 37 عامًا، أسماء سليمان حسين 57 عامًا، محمد أحمد حسن 37 عامًا، رمضان محمد محمود 40 عامًا، أحمد فوزى حسن 39 عامًا، شيماء محمود حسان 29 سنة، عمر حسن قناوي 4 سنوات.
 

وإصابة كل من: خالد أحمد مختار 55 عامًا، بولا نادى دميان 40 عامًا، محمود أحمد محمد عاشور 46 سنة، بركات مبارك حمدان 71 عامًا، وسعيد عسران محمود 23 عامًا، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا مرفق إسعاف قنا حادث أتوبيس أخبار قنا الصحراوي الشرقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

القطن

وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوي.. التعليم تؤكد أحقية معلمي الحصة في صرف مستحقاتهم لسد العجز

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد