مصرع شاب أسفل عجلات قطار على مزلقان سكة حديد بقنا

لقى شاب مصرعه على مزلقان بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا أثناء محاولته العبور بتروسيكل للجانب الآخر من شريط السكة الحديد.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد.

وتبين أن الشاب حاول العبور بالتروسيكل من مزلقان سكة حديد بأبوتشت، أثناء قدوم القطار، ما أدى لاصطدامه بالقطار وتهشم التروسيكل بالكامل ومصرع الشاب فى الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.