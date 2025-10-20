تعليم قنا: لا تهاون في إثبات حضور المتغيبين بالمدارس

شدد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة تحري الدقة التامة والتسجيل الفعلي للغياب، لافتاً إلى أن تسجيل المتغيبين كحضور خطأ قانوني ومجتمعي لا ينبغي التهاون فيه ومجاملة الطلاب.

جاء ذلك في سياق متابعته سير العمل وانتظام الدراسة بمدرسة الحلفايا بحري الثانوية المشتركة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية التي تضم بين جنباتها ٥٤٢ طالبا فى ١٤ فصل دراسى.

وأشار الصابر، إلى تكليف الشئون القانونية و المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة بمراجعة الإنذارات المرسلة وقرارات الفصل للغياب المستمر سعياً لتحقيق الانضباط بالمدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية مشاركة الطلاب والطالبات في منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي ومتابعة تدريس المادة والتفاعل معها من قبل الطلاب والمعلمين نظراً لخضوعهم إلى تقييم المشاركات ومنحهم فرصة تدريب، موجهًا بتحديث قوائم الفصول وضبط الجداول و الحفاظ على النظافة وأثاث المدرسة.

واستكمل الصابر، مروره الميداني بتفقد مدرسة الشيخ علي الابتدائية التي تضم ١٤٦٢ تلميذ يضمهم ٣٥ فصل دراسي، مثمناً تنفيذ الخطة العلاجية لضعاف القراءة والكتابة بالحصة الرابعة من اليوم الدراسي بعد حصرهم، مشدداً على الرقابة الدقيقة والإشراف على التلاميذ قبل وأثناء الفسحة وبعدها.