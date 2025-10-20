قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
الجيش اللبناني يحرر عراقيين اختطفهم عصابة سورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا: لا تهاون في إثبات حضور المتغيبين بالمدارس

جولة تعليم قنا
جولة تعليم قنا
يوسف رجب

شدد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة تحري الدقة التامة والتسجيل الفعلي للغياب، لافتاً إلى أن تسجيل المتغيبين كحضور خطأ قانوني ومجتمعي لا ينبغي التهاون فيه ومجاملة الطلاب.

جاء ذلك في سياق متابعته سير العمل وانتظام الدراسة بمدرسة الحلفايا بحري الثانوية المشتركة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية التي تضم بين جنباتها ٥٤٢ طالبا فى ١٤ فصل دراسى.

وأشار الصابر، إلى تكليف الشئون القانونية و المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة بمراجعة الإنذارات المرسلة وقرارات الفصل للغياب المستمر سعياً لتحقيق الانضباط بالمدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية مشاركة الطلاب والطالبات في منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي ومتابعة تدريس المادة والتفاعل معها من قبل الطلاب والمعلمين نظراً لخضوعهم إلى تقييم المشاركات ومنحهم فرصة تدريب، موجهًا بتحديث قوائم الفصول وضبط الجداول و الحفاظ على النظافة وأثاث المدرسة.

واستكمل الصابر، مروره الميداني بتفقد مدرسة الشيخ علي الابتدائية التي تضم ١٤٦٢ تلميذ يضمهم ٣٥ فصل دراسي، مثمناً تنفيذ الخطة العلاجية لضعاف القراءة والكتابة بالحصة الرابعة من اليوم الدراسي بعد حصرهم، مشدداً على الرقابة الدقيقة والإشراف على التلاميذ قبل وأثناء الفسحة وبعدها.

قنا تعليم قنا حضور المتغيبين وزارة التربية نجع حمادي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

عمرو السولية

السولية يتغنى بسعد سمير بعد تصدر سيراميكا كليوباترا الدوري

فتحي سند

بعد تتويج منتخب المغرب للشباب.. فتحي سند: كشف الواقع المؤلم

مران الاهلي

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابتي أشرف داري وكريم فؤاد

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

المزيد