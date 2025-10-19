قنا تضع حداً لفوضى الكلاب الضالة.. مشروع المأوى يدخل حيز التنفيذ قريباً

واصلت اللجنة المشكلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بقنا، برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة، أعمالها الميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مأوى "شلتر" للكلاب الضالة بمدينة قنا.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من: الدكتور أحمد نصر الدين محمد، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مديرة إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين.





رافقهم خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، ومحمد عز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة.

ووجه السكرتير العام لمحافظة، بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب لإنشاء المأوى، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو الحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين، إلى جانب تجسيد مفهوم الرفق بالحيوان من خلال توفير بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة داخل المأوى.

أشار علام، إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة محافظة قنا للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق الحيوان، بما يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات المجتمعية والخدمية بطريقة مستدامة وإنسانية.