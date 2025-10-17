قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهات سهلة للفرق العربية بدوري أبطال إفريقيا
القبض على سائق سيارة ميكروباص تعدى على طالب بالضرب بالبحيرة
توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار
جهاز الأهلي الجديد يعقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء الفنية
القضاء اللبناني يصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل هنيبال القذافي
إنتر ميلان يكشف حقيقة اقترابه من ضم نيمار
مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في تصادم سيارة على الطريق الحر شبرا بنها
منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم
انطلاق البطولة الدولية لقفز الموانع بملاعب وادي الفروسية في الفسطاط.. فيديو
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين قنا: حملات مستمرة لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والبوتاجاز

متابعة محطات الوقود بقنا
متابعة محطات الوقود بقنا
يوسف رجب

شنت مديرية التموين والتحارة الداخلية بقنا، حملات ميدانية  موسعة علي مستوي المحافظة، بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار  الجديدة للوقود وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب.

جاء ذلك تتفيذاً توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة انتظام حركة تداول وتوزيع المواد البترولية، وإسطوانات البوتاجاز، عقب قرار تحريك أسعار الوقود.
 

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى انتظام العمل بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز داخل نطاق محافظة قنا، مهيباً المواطنين بالتعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال.

وأضاف القط، بأن هناك متابعة مستمرة من قبل مديرية التموين وإداراتها الفرعية برئاسة مدير المديرية ومديري الإدارات التموينية ورؤساء الأقسام ومفتشي الرقابة، لمحطات الوقود وإجراء الجرد الفورى لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز من واقع دفتر 21 بترول والتواجد بشكل مستمر لإحكام الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من مدي  توافر  المواد البترولية بأنواعها وإسطوانات البوتاجاز  بالأسعار المقررة، لضمان انضباط السوق وتحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لخدمة المواطنين.


 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بزيادة جديدة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين وحوالى 13% للسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، و بنزين 80 إلى 17.25 جنيه للتر مقابل 15.25 جنيه.

كما رفعت اللجنة سعر السولار بزيادة نسبتها نحو13% ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، ورفع سعر متر الغاز الطبيعى، من 7 إلى 10 جنيهات للمتر، واسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 450 جنيها، فيما تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى إلى 225 جنيهاً.

قنا مديرية التموين المواد البترولية اسطوانات البوتاجاز تطبيق الأسعار الجديدة تموين قنا أسعار الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

ترشيحاتنا

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق

شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود

في ذكرى وفاة الإمام الزاهد.. محطات في حياة شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد