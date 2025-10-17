تموين قنا: حملات مستمرة لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والبوتاجاز

شنت مديرية التموين والتحارة الداخلية بقنا، حملات ميدانية موسعة علي مستوي المحافظة، بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب.

جاء ذلك تتفيذاً توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة انتظام حركة تداول وتوزيع المواد البترولية، وإسطوانات البوتاجاز، عقب قرار تحريك أسعار الوقود.



وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى انتظام العمل بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز داخل نطاق محافظة قنا، مهيباً المواطنين بالتعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال.

وأضاف القط، بأن هناك متابعة مستمرة من قبل مديرية التموين وإداراتها الفرعية برئاسة مدير المديرية ومديري الإدارات التموينية ورؤساء الأقسام ومفتشي الرقابة، لمحطات الوقود وإجراء الجرد الفورى لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز من واقع دفتر 21 بترول والتواجد بشكل مستمر لإحكام الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من مدي توافر المواد البترولية بأنواعها وإسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة، لضمان انضباط السوق وتحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لخدمة المواطنين.





وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بزيادة جديدة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين وحوالى 13% للسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، و بنزين 80 إلى 17.25 جنيه للتر مقابل 15.25 جنيه.

كما رفعت اللجنة سعر السولار بزيادة نسبتها نحو13% ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، ورفع سعر متر الغاز الطبيعى، من 7 إلى 10 جنيهات للمتر، واسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 450 جنيها، فيما تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى إلى 225 جنيهاً.