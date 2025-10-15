قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بشعار «صُنع فى قنا»| شباب يُدشنون «بازاري» لإحياء الصناعات التراثية واليدوية .. شاهد

معرض بازارى
معرض بازارى
يوسف رجب

دشّن عدد من الشباب بمحافظة قنا، مُبادرة شبابية جديدة حملت اسم «بازاري»، تهدف إلى جمع الصناعات والحرف التراثية واليدوية في المجتمع القناوي، في محاولة لإحياء الحرف القديمة وتشجيع العاملين بها وتسليط الضوء على قيمتها الثقافية والاقتصادية.

وتأتي المبادرة في إطار سعي الشباب لدعم الحرفيين وصغار المنتجين، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام منتجاتهم، خاصة تلك التي تلقى رواجا كبيرا بين الزائرين والسائحين لما تتميز به من طابع محلي أصيل وخامات طبيعية تحمل هوية محافظة قنا، تحت شعار «صنِع في قنا» الذي يرمز إلى الأصالة والجودة والإبداع المحلي.

ويضم "بازاري" مجموعة واسعة من المنتجات والحرف اليدوية التي تعكس ثراء التراث القناوي وتنوعه، منها صناعة الشموع الطبيعية، والزيوت العطرية، ومنتجات الكونكريت والريزن، والأعمال الخشبية، وصناعة الشوكولاتة المحلية، والشنط المصنوعة من الخرز، ومستلزمات الأفراح اليدوية، إلى جانب تصميم الملابس والأزياء المصنوعة يدويا التي تمزج بين الأصالة والابتكار.

وأقيم معرض «بازاري» خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشباب المبدعين من مختلف مراكز المحافظة، وسط إقبال لافت من الجمهور المهتم بالصناعات التراثية والمنتجات المحلية.

وأكد المهندس محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، أهمية المبادرات الشبابية في تحفيز روح العمل الحر ودعم أصحاب الأفكار الإبداعية، مشيدًا بجهود القائمين على «بازاري» في توفير منصة تسويقية جاذبة تبرز هوية المنتج القناوي.

كما أثنى مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، على الدور المجتمعي الذي تؤديه المبادرة في تمكين المرأة المنتجة ودعم الأسر الحرفية، مؤكدًا أن وزارة التضامن تعمل على تعزيز الشراكات مع مثل هذه المبادرات لتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة.

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الصناعات المحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية التوسع في معارض «صنع في قنا» لتسويق المنتج المحلي وتعزيز ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني.

وقالت أنوار مطاوع، منسق مبادرة «بازاري»، إن الهدف من إقامة هذا الكيان هو إحياء التراث القناوي الأصيل وتوفير منصة تجمع المبدعين والحرفيين تحت مظلة واحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة، مضيفة أن المبادرة تسعى كذلك إلى تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وتحويلها إلى منتجات فنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

كما أوضحت مطاوع، بأن الفريق القائم على المبادرة يخطط لتنظيم بازارات موسمية ومعارض دائمة في مختلف مراكز المحافظة، لعرض المنتجات وتشجيع التفاعل بين الحرفيين والجمهور، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق عائد اقتصادى ملموس لأبناء قنا.
 


قنا مبادرة شبابية الصناعات التراثية بازارى دعم الحرفيين المشروعات الصغيرة وزارة التضامن الاجتماعي

