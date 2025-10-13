بتكلفة 28 مليون.. افتتاح مجمع مواقف سيارات أبوتشت الجديد في قنا

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مجمع مواقف السيارات الجديد بمركز أبوتشت، والمقام على مساحة 11 ألفًا و300 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع احتفالات محافظة قنا بأعياد السادس من أكتوبر المجيدة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، العقيد علي كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والنائب نان نصر الله، عضو مجلس الشيوخ، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ قنا، أن المجمع الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمحافظة، إذ يهدف إلى تنظيم حركة السيارات، والقضاء على المواقف العشوائية، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المواقف العامة وتحسين الخدمات الجماهيرية على مستوى المراكز والمدن.

وأضاف عبد الحليم، بأن إنشاء المجمع يسهم في تخفيف التكدسات المرورية داخل المدينة، وتحقيق السيولة في حركة السيارات والمواطنين، بما يعزز من سهولة التنقل ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي أبوتشت.



وحرص محافظ قنا، على الاستماع إلى آراء السائقين والمواطنين، واستعرض معهم أبرز المقترحات والملاحظات، موجهاً المسئولين بسرعة دراسة مطالبهم والعمل على تذليل أي معوقات، لضمان انتظام العمل داخل المجمع وتقديم خدمة تليق بأبناء المحافظة.

