إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الشهيد باسم فكري بقنا

أصيب ٧ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الشهيد باسم فكرى بنطاق مركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الشهيد باسم فكرى بنطاق مركز نقادة، نتج عنه إصابة ٧ أشخاص.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد أسعد عقيل 58 عاما، عبد الراضى أحمد إبراهيم 53 عاما، أشرف أحمد محمد، 51 عاما، أحمد محمود كامل 50 عاما، سيد عبد الراضى حسين محمود 38 عاما، عماد أحمد محمد 37 عاما، مؤمن أشرف أحمد 17 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أن السيارة انقلبت بمستقليها فوق محور الشهيد باسم فكرى، عقب عودتهم من أداء صلاة الجمعة بمسجد السيد عبدالرحيم القنائى بمدينة قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.