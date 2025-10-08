قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي
مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين قنا: ضبط 295 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

شنت مديرية التموين بقنا، حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الوزير شدد على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وأن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأضاف القط، كما وجّه محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح القط، أن الحملات أسفرت عن تحرير 295 محضرًا متنوعًا، أبرزها: 211 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 16 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 8 عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتجاز المنزلية، 1 محضر سلع منتهية الصلاحية، 2 سلع مجهولة، 1 مزاولة نشاط بدون ترخيص ،1 محضرًا لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، 5 محاضر لنقص وزن، 10 تقارير مخابز مواصفات.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، و 9 محاضر عدم وجود ميزان وقائمة تشغيل، 4 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 10عدم نظافة أدوات العجن، 5 عدم حمل شهادة صحية، 8 تقرير مغلق وتوقف عن الإنتاج، 1 تصرف في عدد 7 جوال دقيق بلدي، 2 عدم وجود سجل الزيارات، 1 عدم وجود ميزان حساس.

وأكد القط، استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

قنا تموين قنا المخالفات التموينية الحملات التموينية وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

فيلم سنووايت

"سنووايت" يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان طنجة الدولي للفيلم

رانيا فريد شوقي وابنتها

رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لابنتيها في عيد ميلادهما

جاريد ليتو

اليوم.. طرح فيلم TRON: Ares من بطولة جاريد ليتو في دور العرض المصرية

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد