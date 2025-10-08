تموين قنا: ضبط 295 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين بقنا، حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الوزير شدد على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وأن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأضاف القط، كما وجّه محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح القط، أن الحملات أسفرت عن تحرير 295 محضرًا متنوعًا، أبرزها: 211 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 16 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 8 عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتجاز المنزلية، 1 محضر سلع منتهية الصلاحية، 2 سلع مجهولة، 1 مزاولة نشاط بدون ترخيص ،1 محضرًا لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، 5 محاضر لنقص وزن، 10 تقارير مخابز مواصفات.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، و 9 محاضر عدم وجود ميزان وقائمة تشغيل، 4 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 10عدم نظافة أدوات العجن، 5 عدم حمل شهادة صحية، 8 تقرير مغلق وتوقف عن الإنتاج، 1 تصرف في عدد 7 جوال دقيق بلدي، 2 عدم وجود سجل الزيارات، 1 عدم وجود ميزان حساس.

وأكد القط، استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

