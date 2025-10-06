إزالة 31 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة بقرية المحروسة، وذلك في إطار أعمال مكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.



قاد الحملة محمد عبدالحفيظ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبمشاركة خالد عزب، رئيس قرية المحروسة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تطبيقًا لاستراتيجية الدولة إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 31 حالة مستهدفة وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها 5635 متراً مربعاً، تضمنت تعديات بالبناء عن طريق عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، تمت إزالتها بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

وأكد أنور، عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيراً إلى أن الحملات سوف تستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تحذيرًا لرؤساء الأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، وضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.