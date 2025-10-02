أخبار قنا| إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين.. 857 فحص رنين مغناطيسى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الاعتماد المؤسسي وميكنة الموارد المالية، ويناقش تطبيق الحوكمة الإلكترونية للعقود الجامعية، وجنوب الوادى ضمن الفئة البرونزية فى مسابقة أفضل جامعة بالأنشطة الطلابية، فيما تمكنت الجهود الشعبية والأمنية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي السعدية والمرجية حبايب، والمستشفى العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال شهر سبتمبر.





رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الاعتماد المؤسسي وميكنة الموارد المالية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الاعتماد المؤسسي، بحضور لفيف من عمداء الكليات، وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسؤولي مركز ضمان الجودة ووحدات الجودة بالكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص.

واستعرض رئيس جامعة جنوب الوادى، الجهود المنفذة خلال الفترة الماضية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستمع إلى الحضور، موجهًا بعدة توجيهات لتطوير الأداء وتعزيز المبادرات المجتمعية.



رئيس جنوب الوادي يناقش تطبيق الحوكمة الإلكترونية للعقود الجامعية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا لمناقشة الحوكمة الإلكترونية في العقود الجامعية، تطبيق عقود وذلك بحضور الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس أحمد عبدالنعيم، مطور البرامج.

وأوضح عكاوي ، أن الجامعة تعمل على بناء منصة إلكترونية موحدة تضم جميع العقود المبرمة مع الجهات المختلفة، سواء في مجالات الصيانة أو النظافة أو التغذية أو التأجير وغيرها.



جنوب الوادى ضمن الفئة البرونزية فى مسابقة أفضل جامعة بالأنشطة الطلابية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، نتائج مسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، التى أقيمت برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بهدف توثيق حصاد الأنشطة الطلابية وتحفيز الجامعات على التميز فى خدمة طلابها وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية، ومن ضمنهم جامعة جنوب الوادى.

وجاءت جامعة جنوب الوادي ضمن الفئة البرونزية للجامعات الحكومية، فيما يعكس هذا التصنيف جهود الجامعة في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، بالإضافة لدعم الأسر والاتحادات الطلابية والجوالة والخدمة العامة.

السعدية والمرجية حبايب.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى قرية فاو قبلى بقنا

تمكنت الجهود الشعبية والأمنية بمحافظة قنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي السعدية والمرجية، خلال جلسة صلح احتضنها قرية فاو قبلى، وسط أجواء من الفرحة بين الحاضرين لإنهاء صفحة الخلافات بين العائلتين المتخاصمين.



أقيمت فعاليات الصلح، بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والشعبية، وبمشاركة كبيرة من أهالى القرية وأبناء العائلتين.

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على فتح باب الدراسات العليا بكلية الصيدلة



وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة على عقد المؤتمر العلمي الثانوي الثالث لكلية التمريض بعنوان " التمريض خط دفاع أول في مواجهة الكوارث " وذلك في الفترة من 4 -5 فبراير 2026، كما وافق المجلس على تحديد موعد تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة وذلك في الفترة من 26 - 28 يناير 2026 وعلى تعديلات لائحة المجلات العلمية الموحدة بالجامعة طبقاً لما اقرته لجنة متابعة المجلات العلمية بالجامعة.



ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية الصيدلة للعام الجامعى 2025 /2026 بأقسام "الأدوية والسموم، الصيدلانيات، الكيمياء التحليلية " بنظام الساعات المعتمدة وعلى تعديل درجة مادة اللغة الانجليزية للقبول للدراسة بشعبة اللغة الانجليزية "برنامج مميز بمصروفات" بكلية التجارة لتصبح 45 درجة للثانوية العامة نظام حديث و37.5 درجة للثانوية العامة نظام قديم للعام الجامعى 2025 /2026.



مستشفى قنا العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال سبتمبر



نجح قسم الأشعة بمستشفى قنا العام، في إجراء 857 حالة رنين مغناطيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول وقدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المرضى.



ويأتي ذلك بعد أعمال التطوير التي شهدها جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون جنيه، والتي ساهمت في رفع كفاءته وتعزيز قدرة المستشفى على استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى وتقديم خدمة طبية متطورة بأعلى معايير الجودة.