رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الاعتماد المؤسسي وميكنة الموارد المالية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الاعتماد المؤسسي، بحضور الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و طروب طلبة، أمين الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسؤولي مركز ضمان الجودة ووحدات الجودة بالكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص.

واستعرض رئيس جامعة جنوب الوادى، الجهود المنفذة خلال الفترة الماضية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستمع إلى الحضور، موجهًا بعدة توجيهات لتطوير الأداء وتعزيز المبادرات المجتمعية.

وأكد عكاوى، بأن القطاع يعد محورًا رئيسًا في منظومة الاعتماد المؤسسي، لما له من دور في تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع، ودعم التنمية المستدامة، وتنمية مهارات الطلاب الحياتية، وتكامل دوره مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة التنموية.

كما ترأس رئيس الجامعة اجتماعًا لمناقشة مشروع ميكنة الموارد المالية بالجامعة، وأكد أن المشروع يهدف إلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد، وتقييم حجم الموارد الذاتية للجامعة، ورفع كفاءة الإنفاق وحسن استثمار الموارد المتاحة وفق أحدث الممارسات. ويأتي المشروع اتساقًا مع التوجهات الوطنية لتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتقديم بيانات دقيقة، وتعزيز الأداء الإداري والأكاديمي للجامعة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، في كلا الاجتماعين على أهمية تضافر جهود جميع القطاعات، والمتابعة المستمرة، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، بما يعزز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، ويضمن تقديم خدمات متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.