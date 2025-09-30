صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى

دفع مرفق إسعاف قنا بـ ١٠ سيارات إسعاف، إلى موقع حادث تصادم سيارتين بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات المحيطة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات، والإشراف على فتح الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد رفع السيارات على جانب الطريق.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ٣ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى.

وتبين أن تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



