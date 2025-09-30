أخبار قنا| ضبط 342 مخالفة تموينية متنوعة.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مجمع المكتبات المركزية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط 342 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع، المحافظ يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويستعرض 148 شكوى وطلب خلال اللقاء الجماهيري، رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مجمع المكتبات المركزية.



تموين قنا: ضبط 342 مخالفة متنوعة خلال أسبوع



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.



وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعي إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية، وأن حماية حقوق المواطنين تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة.





محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بذكرى نصر أكتوبر المجيد

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفدًا من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بالطويرات، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

ضم الوفد كل من: الأب مرقس سليمان، راعي كنيسة الكاثوليك بقنا، والأب بولس رزق، مدير المدرسة، وبدرية عاطف، مديرة حضانة الراهبات، وعدد من تلاميذ المدرسة.



محافظ قنا يستعرض 148 شكوى وطلب خلال اللقاء الجماهيري



استعرض الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، 148 شكوى وطلبًا تنوعت بين العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، فضلًا عن شكاوى مرتبطة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، واسترداد أراضي الدولة، وتنظيم المواقف، حيث تم التعامل مع كل طلب وفقًا لطبيعته وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام محافظة قنا، في إطار حرصه على تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

سكرتير عام قنا يتابع ملفات التصالح والتقنين بمركز فرشوط



أجرى اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، جولة ميدانية موسعة بمركز فرشوط لمتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، وجهود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

واستهل السكرتير العام، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة آليات تقديم الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على معدلات الإنجاز في استقبال الطلبات وإنهاء الإجراءات.



رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مجمع المكتبات المركزية

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مجمع المكتبات المركزية بالحرم الجامعى، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة معرفية متكاملة للطلاب والباحثين.

وأكد رئيس الجامعة، أن افتتاح المجمع يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتعزيز الخدمات الطلابية والأكاديمية، حيث يضم المجمع المكتبة المركزية، المكتبة الرقمية، مكتبة القبة، وسفارة المعرفة، بما يتيح مصادر متنوعة للمعلومات تلبي احتياجات البحث العلمى.