إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تموين قنا: ضبط 342 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.


وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعي إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية، وأن حماية حقوق المواطنين تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة.


وأضاف القط، أن محافظ قنا وجّه بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.


وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات استهدفت المرور على قطاع المطاحن للتأكد من جودة واوزان الدقيق المدعم والمرور المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي”.


وتابع القط، وأسفرت عن تحرير 342 محضرًا متنوعًا، من أبرزها:199 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،41 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير،2 محاضر لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص،7 محاضر لنقص وزن وسلع منتهية الصلاحية،3 محاضر سلع مجهولة المصدر، 22 ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، 1 ضبط 336 بطاقة تموينية، 2 مشروع جمعيتي مغلق، 2 تقارير لمخالفات المواصفات بالمخابز، 3 محاضر لعدم وجود ميزان أو قائمة تشغيل، 3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين


وأضاف وكيل وزارةالتموين بقنا، 13 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن،13 محضر لمخابز ومحل تمويني مغلق.3 محضر لتجميع دقيق مخابز، 4 تصرف وتجميع دقيق بلدي ، 15عدم حمل شهادة صحية، 2 تقرير اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية  6240 رغيف،7 عدم انتظام سجلات محطات الوقود.

وأشار القط، إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم حملات رقابية يومية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وذلك لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مؤكدًا أن الدولة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعة الدقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.


 

قنا المخالفات التموينية وزارة التموين المخابز البلدية أخبار قنا

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

