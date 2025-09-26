لدعم التأهيل الحركى .. وصول أجهزة متطورة للعلاج الطبيعى بمستشفيات صحة قنا

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن وصول دفعة جديدة من الأجهزة الطبية المتطورة إلى أقسام العلاج الطبيعى فى مستشفيات أبوتشت، قوص، والوقف، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظة قنا.

أوضح وكيل وزارةالصحةبقنا، بأن الأجهزة الجديدة تتضمن جهاز تنبيه العضلات، وجهاز الموجات فوق الصوتية، واللذان يُستخدمان في تحسين التأهيل الحركي للمرضى، وعلاج إلتهابات الأنسجة، وتقوية العضلات، وتقليل مضاعفات الإصابات.

قال الدكتور أحمد عبدالرحمن الديب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، إن هذه الأجهزة تُسهم في برامج التأهيل لما قبل وما بعد العمليات الجراحية، وعلاج حالات الإنزلاق الغضروفي، والمفاصل، وإصابات الملاعب، إلى جانب تأهيل مرضى الأعصاب، مثل السكتات الدماغية ومرض باركنسون.

أشار الديب، إلى أن هذه الخطوة تأتى في إطار دعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن قطاع الصحة بقنا، شهد دخول عدد من المستشفيات للخدمة خلال الفترة الأخيرة، منها مستشفيات نجع حمادى وفرشوط، ومن المتوقع دخول مستشفى دشنا المركزى الخدمة عقب انتهاء أعمال التطوير.





