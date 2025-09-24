قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
تعليم قنا تعلن فوز توجيه التربية الفنية بمراكز متقدمة جمهوريا

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، فوز توجيه التربية الفنية بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني، وكذلك في مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم، ضمن فعاليات مراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية "النشاط الصيفي" لصيف 2025م.

وأوضح هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المسابقة أسفرت عن فوز مركز تنمية القدرات والمبدعين ادارة نجع حمادى التعليمية بالمركز الرابع في مسابقة "التعبير الفنى والتصميم الفني "، كما حصدت ادارة نجع حمادى المركز الثاني عشر في مسابقة "الأشغال الفنية والتعبير المجسم ".

وأكد الصابر، أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس تماشياً مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية والتي تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب واكتشاف الموهوبين وتمكينهم من مواصلة التفوق.

 

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر والتقدير لقيادات تعليم قنا  والقائمين على تنظيم وتنفيذ المسابقة، في مقدمتهم مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، و الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وإشراف فني مميز من هانم محمود، موجه عام التربيه الفنيه، و عرفات رشاد، موجه أول إدارة نجع حمادى.
 

وأشار الصابر، إلى أن ما تحقق من نتائج مميزة هو نتيجة لتضافر الجهود بين التوجيه الفني والمعلمين وأولياء الأمور، مقدماً التهنئة للفائزين، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز.

قنا تعليم قنا التربية الفنية مسابقة التعبير الفني النشاط الصيفي

