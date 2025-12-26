في ذكراه .. محبو هاني الناظر يزورون قبره ويدعون له

في مشهد إنساني مؤثر، أحيا عدد من أهل الدكتور هاني الناظر ذكرى عيد ميلاده، حيث توجهوا لزيارته والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

زيارة قبر الدكتور هاني الناظر في ذكرى عيد ميلاده

مؤكدين أن ذكراه لا تزال حاضرة في قلوب كل من عرفه أو استفاد بعلمه ونصائحه الطبية والإنسانية.

وأكد زائرو قبر الدكتور هاني الناظر أن الدعاء له في هذا اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لشخص ترك أثرًا طيبًا وبصمة واضحة في مجال الطب وخدمة المرضى، داعين الله أن يغفر له، ويرحمه، وأن يلحق الجميع به وهو راضٍ عنهم.

ويُعد الدكتور هاني الناظر واحدًا من أبرز الأطباء الذين جمعوا بين العلم والأخلاق والإنسانية، حيث اشتهر بمواقفه الداعمة للمرضى ونصائحه الطبية البسيطة التي لامست قلوب المصريين، ما جعله يحظى بمحبة واسعة حتى بعد رحيله.

واختتم محبوه زيارتهم بالدعاء بأن يجعل الله ما قدمه في ميزان حسناته، وأن تكون ذكراه مصدر إلهام للأطباء والأجيال القادمة في الإخلاص والعمل الإنساني.