بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
بالصور

في ذكراه .. محبو هاني الناظر يزورون قبره ويدعون له

زيارة قبر الدكتور هاني الناظر في ذكرى عيد ميلاده
زيارة قبر الدكتور هاني الناظر في ذكرى عيد ميلاده
آية التيجي

في مشهد إنساني مؤثر، أحيا عدد من أهل الدكتور هاني الناظر ذكرى عيد ميلاده، حيث توجهوا لزيارته والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

زيارة قبر الدكتور هاني الناظر في ذكرى عيد ميلاده

مؤكدين أن ذكراه لا تزال حاضرة في قلوب كل من عرفه أو استفاد بعلمه ونصائحه الطبية والإنسانية.

وأكد زائرو قبر الدكتور هاني الناظر أن الدعاء له في هذا اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لشخص ترك أثرًا طيبًا وبصمة واضحة في مجال الطب وخدمة المرضى، داعين الله أن يغفر له، ويرحمه، وأن يلحق الجميع به وهو راضٍ عنهم.

ويُعد الدكتور هاني الناظر واحدًا من أبرز الأطباء الذين جمعوا بين العلم والأخلاق والإنسانية، حيث اشتهر بمواقفه الداعمة للمرضى ونصائحه الطبية البسيطة التي لامست قلوب المصريين، ما جعله يحظى بمحبة واسعة حتى بعد رحيله.

واختتم محبوه زيارتهم بالدعاء بأن يجعل الله ما قدمه في ميزان حسناته، وأن تكون ذكراه مصدر إلهام للأطباء والأجيال القادمة في الإخلاص والعمل الإنساني.

زيارة قبر الدكتور هاني الناظر في ذكرى عيد ميلاده
عيد ميلاد الدكتور هاني الناظر وفاة الدكتور هاني الناظر زيارة قبر هاني الناظر الدعاء للدكتور هاني الناظر طبيب الغلابة ذكرى هاني الناظر

