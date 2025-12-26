كيف تحافظ الحامل على صحتها وقت الحمل؟.. نصائح هامة لحماية الأم والجنين

يعد الحمل من أهم المراحل في حياة المرأة، وتحتاج فيه المرأة الحامل لعناية خاصة بصحتها الجسدية والنفسية، لأن أي إهمال قد ينعكس بشكل مباشر على صحة الجنين.

التغذية السليمة أساس صحة الحامل

قال الدكتور معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، إن اتباع نمط حياة صحي منذ اليوم الأول من الحمل يساعد على تقليل المضاعفات وضمان ولادة آمنة.

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التغذية الصحية المتوازنة هي حجر الأساس خلال فترة الحمل، تشمل:

ـ الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات.

ـ تناول البروتينات الصحية زي البيض، اللحوم، البقوليات، ومنتجات الألبان.

ـ الاعتماد على نشويات صحية بكميات معتدلة.

ـ شرب كميات كافية من المياه يوميًا للوقاية من الجفاف والإمساك.

ـ التقليل من الوجبات السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

المتابعة الطبية المنتظمة ضرورة لا غنى عنها

وأفاد القيعي ، أن زيارة طبيب النساء بشكل دوري تساعد في:

ـ متابعة نمو الجنين والتأكد من سلامته.

ـ اكتشاف أي مشكلات صحية في وقت مبكر.

ـ إجراء الفحوصات الدورية مثل تحليل الدم، وقياس ضغط الدم والسكر.

وأضاف القيعي، إلى أن “المتابعة المنتظمة خلال الحمل تقلل بشكل كبير من مخاطر المضاعفات، وتطمن الأم على صحتها وصحة الجنين في كل مرحلة”.

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

النشاط البدني الخفيف مفيد للحامل

وشدد القيعي، على ضرورة ممارسة الحركة المعتدلة، وذلك لما لها من فوائد كبيرة، ومن أبرزها:

ـ تحسين الدورة الدموية.

تقليل آلام الظهر والتقلصات.

ـ تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية.

ونصح القيعي، بممارسة المشي أو التمارين المخصصة للحوامل بعد استشارة الطبيب، مع تجنب أي مجهود زائد.

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

الراحة والدعم النفسي عنصران أساسيان

فيما أوضح القيعي، أن الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة اليومية يساعد على:

ـ تقليل الإرهاق.

الحفاظ على توازن الهرمونات.

ـ تحسين الحالة المزاجية؛ حيث أن الدعم النفسي من الزوج والأسرة يلعب دورا كبيرا في تخفيف القلق والتوتر خلال فترة الحمل.

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

تجنب العادات الضارة لحماية الجنين

وأكد القيعي، أن أغلب الأطباء يحذرون من إتباع بعض العادات الضارة لحماية الجنين مثل:

ـ التدخين والكحوليات.

ـ تناول أي أدوية بدون استشارة طبية.

ـ التعرض للمواد الكيميائية أو التلوث قدر الإمكان.

وأكد الدكتور معتز القيعي، أن “تجنب العادات الضارة خلال الحمل بيحمي الجنين من تشوهات أو مضاعفات خطيرة”.

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

وأختتم القيعي حديثه، بأنه يجب الحفاظ على صحة الحامل يحتاج وعي والتزام بأساسيات بسيطة كالأكل صحي، متابعة طبية منتظمة، نشاط بدني مناسب، وراحة نفسية، والاهتمام الأم بنفسها هو أفضل هدية ممكن تقدمها لطفلها قبل ما يشوف الدنيا.