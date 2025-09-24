أخبار قنا: المستشفى العام يوضح كواليس استقبال سيدة مجهولة وضعت رضيعها على الرصيف.. وبيان يؤكد دخول الكورنيش مجاناً

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يؤكد أن الكورنيش الجديد نقلة حضارية وتنموية والدخول مجاني لجميع المواطنين، والمستشفى العام يوضح ملابسات استقبال السيدة المجهولة التى وضعت جنينها على الرصيف ويؤكد بأنها مازالت تحت الرعاية الطبية، وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تبحث سبل تعزيز التعاون مع محافظة قنا، ووكيل وزارة التربية والتعليم يفاجئ 4 مدراس بمرور ميداني فى أول أسبوع دراسى، وإنقاذ سيدة مجهولة الهوية وضعت مولودها على الرصيف.



محافظ قنا: الكورنيش الجديد نقلة حضارية وتنموية.. والدخول مجاني لجميع المواطنين

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن مشروع تطوير كورنيش مدينة قنا يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية والحضارية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، وأن الكورنيش سوف يكون متنفسا مجانيا ومفتوحا أمام جميع المواطنين، ومقصدا سياحيا جديدا يساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط حركة السياحة الوافدة من الأقصر وأسوان، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل متنوعة لأبناء قنا.

وأوضح محافظ قنا، أن تصميم المشروع جاء نتاج مسابقة معمارية كبرى شاركت فيها مكاتب استشارية متخصصة، حيث جرى دمج أفضل الأفكار التي قدمتها المشروعات الفائزة للخروج برؤية متكاملة تجمع بين الجمال المعماري والوظيفة الخدمية، مشددا على أن الهدف الأساسي كان إضفاء طابع حضاري يليق بالواجهة النيلية للمدينة مع الاستفادة القصوى من المساحة المطلة على النهر.









مستشفى قنا العام: استقبلنا السيدة المجهولة أثناء وضع جنينها ومازالت تحت الرعاية الطبية





قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى استقبل السيدة المجهولة يوم الجمعة الماضى والمتداولة صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهى تفترش أحد الأرصفة بمدينة قنا، بعد نقلها بسيارة اسعاف وهى فى حالة وضع لمولودها، وجرى إدخالها على الفور لكشك الولادة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأضاف الديب، بعدها تم اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة من أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى، فيما تولى طاقم التمريض تنظيفها وتغسيلها لدخولها المستشفى فى حالة يرثى لها، مع تقديم الدعم النفسي لها.





ضمن جولة بمحافظات الصعيد.. هيئة الاستعلامات تبحث سبل تعزيز التعاون مع محافظة قنا

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور أحمد يحيى ، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، سبل وآليات التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بما يخدم القضايا الوطنية ويدعم منظومة التنمية وساهم فى الترويج للمناطق السياحية والآثرية.

وقال الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، إن اللقاء تضمن آليات التعاون والتشبيك بين فرع الهيئة العامة للاستعلامات بقنا، مع ديوان عام محافظة قنا، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للهيئة، ويخدم منظومة التنمية التى تشهدها محافظات مصر المختلفة، وعلى رأسها محافظة قنا.



مدير تعليم قنا يفاجئ 4 مدراس بمرور ميداني فى أول أسبوع دراسى.. صور

أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة مفاجئة على مدارس إدارة دشنا التعليمية للوقوف على نواحي القوة و الثناء عليها وتلاقي نواحي القصور ومنح مهلة لعلاجها، انطلاقاً من تنفيذ تكليفات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بالمتابعة الميدانية المستمرة ومراجعة انضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة فى ثالث أيام بداية العام الدراسى.



وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في حضور طارق نور. الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، مدارس دشنا الثانوية المشتركة، ودشنا الفنية بنات، و العبور الإبتدائية، وعمر بن الخطاب الإبتدائية وتأكد من انتظام الطلاب بالصفين الأول والثاني في كل مرحلة.

بحالة إعياء شديدة..إنقاذ سيدة مجهولة الهوية وضعت مولودها على الرصيف بقنا



تدخلت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، لإنقاذ سيدة تعانى من حالة إعياء شديدة، بعدما وضعت مولود جديد، أول أمس على رصيف بشارع بالقرب من مجمع مواقف مدينة قنا.

جاء ذلك استجابة للطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم رصد السيدة وهى تفترش الشارع برفقة مولودها الجديد وطفل أخرى، وتظهر عليها حالة إعياء بعد ولادة طفلها بالشارع.



