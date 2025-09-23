قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم قنا يفاجئ 4 مدراس بمرور ميداني فى أول أسبوع دراسى.. صور

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة مفاجئة على مدارس إدارة دشنا التعليمية للوقوف على نواحي القوة و الثناء عليها وتلاقي نواحي القصور ومنح مهلة لعلاجها، انطلاقاً من تنفيذ تكليفات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بالمتابعة الميدانية المستمرة ومراجعة انضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة فى ثالث أيام بداية العام الدراسى.
 

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في حضور طارق نور. الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، مدارس دشنا الثانوية المشتركة، ودشنا الفنية بنات، و العبور الإبتدائية، وعمر بن الخطاب الإبتدائية وتأكد من انتظام الطلاب بالصفين الأول والثاني في كل مرحلة.


 

كما اطمأن الصابر، إلى توزيع الكتب الدراسية و اكتمال أنصبة المعلمين وسد العجز عن طريق التعيين بالحصة وارتفاع نسب الحضور، وكذلك وجه إلى الإلتزام بالزي المدرسي و لائحة الانضباط ونظافة الفصول والأفنية.
 

وراجع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إكمال واستمرار أعمال التشجير و الدهانات عقب نهاية اليوم الدراسي في ظل توافر استحقاقات اللامركزية لدى الإدارة لكل مدرسة مدرجة.
 

وأوضح الصابر، بأن أعمال المتابعة تغطي مختلف مدارس المديرية وتتنوع ما بين متابعة الوزارة و مدير المديرية ومديرا التعليم العام والفني ومديرو الإدارات التعليمية من أجل انتظام الدراسة في الأسبوع الأول ومتابعة تطبيق كافة القرارات والكتب الوزارية والتعليمات التي من شأنها أن تضيف للعام الدراسي تميز مختلف في الشكل والمضمون.
 



قنا مرور ميداني وزارة التربية والتعليم إدارة دشنا التعليمية انتظام الدراسة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

محكمة

أوهمه بشراء سلاح .. الإعدام لـ عامل قتل شابا للاستيلاء على أمواله بأسيوط

تعدى على طالبة

فيديوهات لعاملات نظافة ومدرسات.. مفاجأة في واقعة مدير المدرسة المتحر.ش بطالبة بشبين القناطر

المعلم

طالب يتعدى على معلم داخل مدرسة بالقليوبية.. والتعليم: جارى التحقيق

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

فيديو

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد