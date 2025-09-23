مدير تعليم قنا يفاجئ 4 مدراس بمرور ميداني فى أول أسبوع دراسى.. صور

أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة مفاجئة على مدارس إدارة دشنا التعليمية للوقوف على نواحي القوة و الثناء عليها وتلاقي نواحي القصور ومنح مهلة لعلاجها، انطلاقاً من تنفيذ تكليفات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بالمتابعة الميدانية المستمرة ومراجعة انضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة فى ثالث أيام بداية العام الدراسى.



وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في حضور طارق نور. الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، مدارس دشنا الثانوية المشتركة، ودشنا الفنية بنات، و العبور الإبتدائية، وعمر بن الخطاب الإبتدائية وتأكد من انتظام الطلاب بالصفين الأول والثاني في كل مرحلة.





كما اطمأن الصابر، إلى توزيع الكتب الدراسية و اكتمال أنصبة المعلمين وسد العجز عن طريق التعيين بالحصة وارتفاع نسب الحضور، وكذلك وجه إلى الإلتزام بالزي المدرسي و لائحة الانضباط ونظافة الفصول والأفنية.



وراجع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إكمال واستمرار أعمال التشجير و الدهانات عقب نهاية اليوم الدراسي في ظل توافر استحقاقات اللامركزية لدى الإدارة لكل مدرسة مدرجة.



وأوضح الصابر، بأن أعمال المتابعة تغطي مختلف مدارس المديرية وتتنوع ما بين متابعة الوزارة و مدير المديرية ومديرا التعليم العام والفني ومديرو الإدارات التعليمية من أجل انتظام الدراسة في الأسبوع الأول ومتابعة تطبيق كافة القرارات والكتب الوزارية والتعليمات التي من شأنها أن تضيف للعام الدراسي تميز مختلف في الشكل والمضمون.







