سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا

سقط مدير مدرسة تعليم أساسي بمحافظة قنا، مغشياً عليه وسط طابور الصباح، ليلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بقنا، إخطارًا يفيد وفاة عبد العال محمد مدنى، مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد، للتعليم الأساسي بقرية كوم يعقوب التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية.

وجرى إخطار وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والتى كلفت فريق بمتابعة الموقف ومساندة الأسرة خلال مراسم الجنازة.

من جانبها أصدرت إدارة أبوتشت التعليمية، بياناً تنعى فيه الفقيد الراحل، والذى يعد مثالاً للجد والانضباط فى العمل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أصدرت اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أبوتشت

برئاسة النائب رفعت عبدالحفيظ، بيانا تنعى فيه مدير المدرسة الراحل، مع خالص الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة.



