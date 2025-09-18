تموين قنا: ضبط 324 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.



وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الوزير شدد على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وأن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، كما وجّه محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار القط، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 324 محضرًا متنوعًا، أبرزها: 213 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ،36 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 12 محضر تاجر تمويني ومخابز ومشروع جمعيتي مغلق، 9 ذبح خارج المجازر الحكومية، 2 عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتجاز المنزلية، 9 محضر سلع منتهية الصلاحية، 3 سلع مجهولة المصدر.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا: كما تصمنت 2 محضر تصرف في كمية 12.5 طن سكر تمويني، 6 محضر لبيع أزيد من السعر ومشروع جمعيتي لعدم إعلانها عن المقررات التموينية، 5 محضرًا لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، 5 محاضر لنقص وزن، 3 تقارير مخابز مواصفات، 5 عدم وجود ميزان وقائمة تشغيل، 5 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 7 عدم نظافة أدوات العجن، 2 عدم حمل شهادة صحية.

وأكد القط، استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.