السيطرة على حريق محدود في منزل بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود اندلع فى منزل من طابق واحد بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق محدود فى منزل بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتين إلى موقع الحريق، وجرى التعامل الفورى والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنزل.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق، وجود تلفيات وخساير مادية محدودة ولم يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



