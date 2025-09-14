مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بصحراوى قنا

لقى شابان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى، أمام قرية حجازة التابعة لمركز قوص.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شابين وإصابة آخر، فى حادث انقلاب دراجة نارية وقع على طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقى أمام قرية حجازة.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

بالانتقال إلى موقع الحادث تبين مصرع: عبد الظاهر أبوالحسن 30 عاما، ومحمد عبد الرازق 16 عاما، أثناء استقلالهما دراجة نارية بالطريق الصحراوى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





