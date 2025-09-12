إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور

أصيبت 3 سيدات، بحالات اختناق، لاستنشاقهم غاز كلور تسرب من محطة مياه سمهود، التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 3 سيدات بحالات اختناق نتيجة استنشاق كلور مسرب من محطة مياه بقرية سمهود، التابعة لمركز أبوتشت.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: يامنة عطا أحمد حسين 40 عاما، زينب أحمد شكري37 عاما، بخيتة نصر الدين أحمد 37 عاما.

وعقب تلقى المصابات العلاج اللازم بالمستشفى، تماثلن للشفاء واستقرت حالتهن الصحية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.