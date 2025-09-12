قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
محافظات

إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور

أصيبت 3 سيدات، بحالات اختناق، لاستنشاقهم غاز كلور تسرب من محطة مياه سمهود، التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات،  يفيد إصابة 3 سيدات بحالات اختناق نتيجة استنشاق كلور مسرب من محطة مياه بقرية سمهود، التابعة لمركز أبوتشت.
 

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: يامنة عطا أحمد حسين 40 عاما، زينب أحمد شكري37 عاما، بخيتة نصر الدين أحمد 37 عاما.

وعقب تلقى المصابات العلاج اللازم بالمستشفى، تماثلن للشفاء واستقرت حالتهن الصحية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا غاز كلور مركز أبوتشت محطة مياه سمهود مستشفى أبوتشت

