إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
محافظات

فتح المرحلة الثالثة لمدارس التمريض بصحة قنا

صحة قنا
صحة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن فتح القبول للمرحلة الثالثة لمدارس التمريض من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للإلتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات بالمحافظة، بمجموع درجات ٢٥٠ درجة، وذلك بمدارس التمريض فى مراكز  أبوتشت، الوقف و دشنا، بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.
 

وأشار صادق، إلي أن التقديم يخضع لمجموعة شروط ومعايير تهدف إلى إنتقاء العناصر الأكثر تأهيلاً، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن ٢٥٠ درجة بتلك المدارس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، مع ضرورة أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة.

وتابع صادق، ويُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا بتاريخ إصدار لا يقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، وتخطي الإختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة.
 

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى خلال مدة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه إختبار الإملاء في اللغة العربية وإختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على 7 درجات على الأقل من عشرة في كل إختبار، بالإضافة إلى إختبار الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن 70%.

وأوضح صادق، بأن الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد إجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة والذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة وسرعة رد الفعل والمظهر العام واللباقة ومهارات التواصل وسلامة النطق والتناسق الجسدي ومجموعة من المعلومات العامة، وتُجرى تلك التقييمات من خلال لجنة متخصصة، كما يُشترط اجتياز الكشف الطبي وإختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يُجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تُعلن النتيجة إلا بعد الإنتهاء من كل تلك المراحل وإستكمال كافة المستندات المطلوبة، مع التأكيد علي أنه لا يوجد أي إستثناءات من شروط وإختبارات القبول.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه سوف يتم مراعاة الطاقة الإستيعابية للفصول عند تحديد أعداد المقبولين وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان، ويُشترط توقيع ولي الأمر على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم، علي أن يتم إستلام الملفات خلال الفترة" يوم الخميس ١١ سبتمبر  والسبت والأحد ١٣ و ١٤ سبتمبر" وذلك للطلاب الحاصلين علي مجموع ٢٥٠ فما هو أعلي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي ضرورة تقديم الملف من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد وصورة منها، وصورتين من شهادة الإعدادية، وصورة من الشهادة الإبتدائية أو مستخرج رسمي منها، و 10صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ولا يُسمح بإسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يُطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.
 


 

قنا مدارس التمريض صحة قنا المرحلة الثالثة الشهادة الإعدادية وزارة الصحة

