عبر الفيديو كونفرانس.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز السيطرة، لمتابعة الموقف التنفيذي لدورة تقنين أراضي الدولة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، نحو تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

حضر الاجتماع اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، من بينهم حمدي حسين، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وأحمد أبو المجد، مدير الشؤون القانونية، وصابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، وأسامة بغدادي، مسئول وحدة التقنين، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية.

ناقش الاجتماع دورة التقنين بجميع مراكز المحافظة، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من 249 محضر تثمين، واستكمال جميع محاضر المعاينة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، وتحرير محاضر جنائية ضد غير الجادين.

كما تضمن الاجتماع، استعراض حجم الإنجاز المحقق حتى الآن، حيث بلغ عدد العقود المحررة 19,834 عقدا، فيما تم الانتهاء من 37,296 معاينة، واسترداد 601 قطعة أرض.

وشدد نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين جميع الوحدات المعنية لتسريع خطوات التقنين، مع رفع تقارير تفصيلية بصفة دورية لمتابعة نسب التنفيذ.





