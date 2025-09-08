قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تواصل أعمالها بمراكز قنا

يوسف رجب

قال الدكتور أحمد محمود صادق ، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تواصل أعمالها بمراكز المحافظة وذلك بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، حرصاً على تلبية الإحتياجات غير المُلباة لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الحملة تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وخفض عدد المواليد ووصول خدمات تنظيم الأسرة للمنتفعات في كافة القرى والنجوع بالمراكز.


 

وأوضح صادق، بأن الحملة انطلقت أمس في مرحلتها الأولى خلال  والتى بدأت  من ٧ سبتمبر وحتى  ١١ سبتمبر في مراكز قنا قوص، الوقف،  أبوتشت، وعلى أن تنطلق في ١٤ وحتى ١٨  سبتمبر في مراكز قفط، فرشوط، نجع حمادي، دشنا و نقادة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية " بداية "  وتحت شعار " مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة "  وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والأستاذة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان والأستاذ الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.
 

فيما أوضحت الدكتورة رانيا راجي، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بأن المديرية استعدت للحملة من خلال توفير كافة أنواع وسائل تنظيم الأسرة وبالأخص منها الوسائل طويلة المفعول، مع عقد ندوات تثقيفية حول أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات والتوعية بالصحة الإنجابية مع وجود مشرفات نوادي المرأة واللاتي يوجهن السيدات إلى تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة من خلال عمل أنشطة متنوعة يكون لها مردود إيجابي على كافة أفراد الأسرة.

