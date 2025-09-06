تعليم قنا تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

شدد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الحيادية التامة عند اختيار العاملين بالحصة وإعطاء أولوية للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم ممن اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و الأكاديمية العسكرية بعد توزيع الأنصبة القانونية للمعلمين الأساسيين، وكذا الالتزام بالكثافات المحددة للطلاب وعدم السماح بتجاوزها.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية التربية والتعليم بقنا، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، ومديرو المراحل الابتدائية والإعدادية بالإدارات التعليمية، ومديرو المدارس.

وناقش الاجتماع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى واستعراض موقف الكثافات والدهانات والتشجير و عرض بعض المشكلات التي تواجههم وعرض آليات الحل في ضوء اللوائح والأطر المنظمة للعمل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن اللقاءات المباشرة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم للمديرين بمختلف المراحل التعليمية تؤكد دور مدير المدرسة كأحد أهم الركائز الفاعلة في نجاح الرسالة التعليمية لدوره في ترجمة و تطبيق الرؤى والأفكار المطروحة على أرض الواقع وتدعم السبل اللازمة لنجاح مهمته.



وأوضح الصابر، بأن اختيار المديرين لتمثيل الإدارة والمديرية في الاجتماع يؤكد كفاءتهم وتميزهم في عملهم ويعول عليهم الارتقاء بالمستوى الحالي للمؤسسات التعليمية و تعميم ونشر الرسالة إلى الزملاء الآخرين.

