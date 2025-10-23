الأردن يطالب بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الاردنية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذ بالإجماع اليوم، وشددت على ضرورة أن تمتثل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وأن توافق وتسهّل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وبالأخص وكالة الأنروا وعدم منع تلك المساعدات من الوصول.



وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، ترحيب المملكة وتثمينها لهذا القرار الذي أكد أن إسرائيل ملزمة بأن تضمن الاحترام الكامل لحرمة مقرات الأمم المتحدة بما في ذلك الأنروا، وحصانة الممتلكات والموجودات التابعة لها من التدخل، وأن تلتزم بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات للعاملين في الأمم المتحدة والخبراء في المهام التابعة للمنظمة بما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.



وأعاد الناطق، التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم عمل الأنروا والتصدّي للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المُستهدِفة لها، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.