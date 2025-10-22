قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالورود.. تشييع جثمان شاب ابتلع لسانه بإحدى قرى الدقهلية

تشيع جثمان
تشيع جثمان
همت الحسينى

شيع أهالي قرية ابو جلال التابعة لمركز شربين بمحافظة للدقهلية جثمان الفقيد الشاب السيد عادل سمير17عاما، والذى لفظ انفاسه اثر ابتلاعه للسانه.


حيث خرج النعش من المسجد الكبير بقرية ابوجلال حيث زين بالورود والبالونات  عقب اداء صلاة الجنازة عليه وشهدت الجنازة بكاء وعويل لرحيل الشاب. 


ولقي شاب مصرعه اثر ابتلاعه لسانه اثناء لعب كره القدم باحد مراكز الشباب بالدقهلية. 

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بورود بلاغا بمصر ع  شاب اثناء لعبه كره القدم بقرية ابو جلال التابعة لمركز شربين حيث ابتلع لسانه ولقى مصرعه على الفور.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين وفاة  السيد عادل سمير17 عاما حيث كان يقوم بلعب كره القدم داخل مركز الشباب وابتلع لسانه وفارق الحياه تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

الدقهلبة شربين مسجد ابو جلال

