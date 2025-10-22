رفضت الإرتباط به.. القبض على طالب فبرك فيديو مخل لفتاة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن إستغاثة سيدة تضررت خلالها من قيام أحد الأشخاص بإعداد مقطع فيديو مفبرك "مُخل" لنجلتها بإستخدام الذكاء الإصطناعى لرفضها الإرتباط به .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/5/2025، تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من نجلة الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة) بتضررها من (طالب – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإرسال مقطع فيديو خادش لها عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى بقصد التشهير بها لرفضها الإرتباط به ، وقد تم ضبط المشكو فى حقه (طالب – مقيم بذات الدائرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.