قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو

عصام الحضري
عصام الحضري
ندى سويفى

نفى المستشار أحمد مختار محامي ضحية نهش كلب الكابتن عصام الحضري في مدينة العلمين كل ما تردد حول إلقاء القبض على الحضري وزوجته 

وذكر أنها أخبار مفبركة "فيك" تهدف فقط إلى ركوب التريند وأن الواقعة لا تستدعي إلقاء القبض عليهما.

وقال مختار في بث مباشر عبر موقع صدى البلد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر لصالح موكلته يتهم فيه الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وزوجته بالتسبب في إصابة موكلته بعدما عقرها الكلب الخاص بهما على شاطئ إحدى القرى السياحية بمدينة العلمين.

وأضاف مختار أن الكابتن عصام الحضري تواصل معه عقب تحرير محضر مبديا استعداده للاعتذار لموكلته المجني عليها قائلا:"انا غلطان ومستعد اعتذرلها عن اللي حصل"، وحول ما تداول حول القاء القبض على عصام الحضري وزوجته أو صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما قال مختار أن ذلك عار تماما عن الصحة ولم يتم اتخاذ أية إجراءات سوى تحرير المحضر وتوقفت أية إجراءات بعد ذلك لحين اتخاذ موكلته قرار في رغبة عصام الحضري بالاعتذار لها وإنهاء الأمر وديا أو استكمالها الاجراءات القانونية.

أحمد مختار المحامي في لايف صدى البلد

واستطرد مختار قائلا أن خطأ الكابتن عصام الحضري وزوجته تمثل في عدم اتخاذهما الاجراءات الاحترازية اللازمة بالخروج بكلب ضخم شرس في شاطئ ملئ بالمصطافين وفي حالة ضرورة الخروج بالكلب كان يستوجب وضع الكمامة على فمه وتركه مع شخص قوي يتمكن من السيطرة عليه حتى لا يترك يده ويهاجم أحد رواد الشواطئ مثال ما حدث مع موكلته المجني عليها.

واختتم مختار حديثه في البث المباشر أن الأمر متروك حاليا بيد موكلته الضحية وهي من ستقرر إما قبول اعتذار كابتن عصام الحضري أو استكمال إجراءاتها القانونية وسيتم ذلك خلال الساعات المقبلة.

كانت حررت مهندسة محضرا ضد الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وزوجته تتهمهما بتسبب كلب  عصام الحضري في نهشها وإصابتها بعدة إصابات على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين.

وتضمن المحضر الذي حرره المستشار أحمد المختار المحامي بقسم شرطة العلمين تفاصيل تعرض المهندسة الضحية لعقر من كلب شرس ملك الكابتن عصام الحضري، وذكر المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين أنه أثناء وجود الضحية على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين تصادف وجود زوجة الكابتن عصام الحضري التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلبا ضخما من نوع شرس وفجأة فك الكلب من بين يديها دون انتابهها.

ذكرت المهندسة الضحية في محضر الشرطة أنها حاولت تنبيه زوجة عصام الحضري بتركها لحزام الكلب خشية إيذائه أحد رواد الشاطئ، إلا أن زوجة الحضري لم تستجب لها ليهاجم الكلب المهندسة بشكل مفاجئ ويصيبها بعقر في يديها وأنحاء متفرقة من جسدها.

وقالت الشاكية، إنها شاهدت الكابتن عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه من عليها بعدما أصيبت بعدة إصابات وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة جروحها وفور إنهائها المصل والتئام جروحها إلى حد ما توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين متهمة فيه الكابتن عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من الكلب ملكهما.

الحضري كلب الحضري الكابتن عصام الحضري عصام الحضري الحضري وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: فرحانة لزواج ايناس الدغيدي ورانيا يوسف وحزينة على استقاله أشرف زكي

إيهاب فهمي

إيهاب فهمي لــ صدى البلد: لم أحسم قرار مشاركتي في رمضان 2026

البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك بمشاركة عارفة عبد الرسول

الإعلان عن البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك

بالصور

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد