حوادث

مستعد اعتذرلها.. محامي ضحية عقر كلب عصام الحضري يكشف تفاصيل الحادث

الحضري
الحضري
ندى سويفى

سرد المستشار أحمد مختار محامي ضحية نهش كلب الكابتن عصام الحضري في مدينة العلمين تفاصيل الواقعة والاتهام الذي يواجهه عصام الحضري وزوجته.

وقال مختار في بث مباشر عبر موقع صدى البلد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر لصالح موكلته يتهم فيه الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وزوجته بالتسبب في إصابة موكلته بعدما عقرها الكلب الخاص بهما على شاطئ إحدى القرى السياحية بمدينة العلمين.

وأضاف مختار أن الكابتن عصام الحضري تواصل معه عقب تحرير محضر مبديا استعداده للاعتذار لموكلته المجني عليها قائلا:"انا غلطان ومستعد اعتذرلها عن اللي حصل"، وحول ما تداول حول القاء القبض على عصام الحضري وزوجته أو صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما قال مختار أن ذلك عار تماما من الصحة ولم يتم اتخاذ أية إجراءات سوى تحرير المحضر وتوقفت أية إجراءات بعد ذلك لحين اتخاذ موكلته قرار في رغبة عصام الحضري بالاعتذار لها وإنهاء الأمر وديا أو استكمالها الاجراءات القانونية.

واستطرد مختار قائلا أن خطأ الكابتن عصام الحضري وزوجته تمثل في عدم اتخاذهما الاجراءات الاحترازية اللازمة بالخروج بكلب ضخم شرس في شاطئ ملئ بالمصطافين وفي حالة ضرورة الخروج بالكلب كان يستوجب وضع الكمامة على فمه وتركه مع شخص قوي يتمكن من السيطرة عليه حتى لا يترك يده ويهاجم أحد رواد الشواطئ مثال ما حدث مع موكلته المجني عليها.

واختتم مختار حديثه في البث المباشر أن الأمر متروك حاليا بيد موكلته الضحية وهي من ستقرر إما قبول اعتذار كابتن عصام الحضري أو استكمال إجراءاتها القانونية وسيتم ذلك خلال الساعات المقبلة.

كانت حررت مهندسة محضرا ضد الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وزوجته تتهمهما بتسبب كلب  عصام الحضري في نهشها وإصابتها بعدة إصابات على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين.

وتضمن المحضر الذي حرره المستشار أحمد المختار المحامي بقسم شرطة العلمين تفاصيل تعرض المهندسة الضحية لعقر من كلب شرس ملك الكابتن عصام الحضري، وذكر المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين أنه أثناء وجود الضحية على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين تصادف وجود زوجة الكابتن عصام الحضري التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلبا ضخما من نوع شرس وفجأة فك الكلب من بين يديها دون انتباهها.

ذكرت المهندسة الضحية في محضر الشرطة أنها حاولت تنبيه زوجة عصام الحضري بتركها لحزام الكلب خشية إيذائه أحد رواد الشاطئ، إلا أن زوجة الحضري لم تستجب لها ليهاجم الكلب المهندسة بشكل مفاجئ ويصيبها بعقر في يديها وأنحاء متفرقة من جسدها.

وقالت الشاكية، إنها شاهدت الكابتن عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه من عليها بعدما أصيبت بعدة إصابات وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة جروحها وفور إنهائها المصل والتئام جروحها إلى حد ما توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين متهمة فيه الكابتن عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من الكلب ملكهما.

نهش كلب عصام الحضري الكابتن عصام الحضري

