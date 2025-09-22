قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
برلمان

بعد واقعة "كلب الحضري".. هذه الحالات تُدخل مالك الحيوان السجن

عصام الحضري
عصام الحضري
حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن الحالات التي تُعرض حائز الحيوانات الخطرة للسجن والغرامة، خاصة تحرير مهندسة محضرا ضد الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وزوجته تتهمهما بتسبب كلب عصام الحضري في نهشها وإصابتها بعدة إصابات على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين. 

حدد مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، 4 حالات يلتزم بها حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا، بالإضافة إلى عقوبات تصل للسجن والغرامة في حالة مخالفتها.

حالات إخطار السلطة المختصة عن حيازة الحيوانات

نصت المادة 6 على أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

عقوبات عدم الالتزام بأحكام القانون

نصت المادة 14 على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر؛ يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

ونصت المادة 15 على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرَّض كلبا بالوثب على مارٍّ، أو باقتفاء أثره، أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

ونصت أيضا المادة 16 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6 البند 1، 9، 11، 12)، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

تفاصيل واقعة كلب الحضري

حررت مهندسة محضرًا ضد الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وزوجته، اتهمتهما فيه بالتسبب في إصابتها بعد أن هاجمها كلبهما على أحد شواطئ قرية سياحية بمدينة العلمين.

وجاء في المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين، المحرر بمعرفة المستشار أحمد المختار المحامي، أن الضحية تعرضت لعقر من كلب شرس مملوك للحضري، بعدما أفلت من يد زوجته التي كانت تمسك بحزامه أثناء انشغالها بالحديث في الهاتف.

وأوضحت المبلغة أنها حاولت تنبيه زوجة الحضري لخطورة ترك الكلب دون سيطرة، إلا أن الأخيرة لم تستجب، ليقوم الحيوان بمهاجمتها وإصابتها في يديها وأماكن متفرقة من جسدها. 

وأشارت إلى أن الحضري تدخل في محاولة لنزع الكلب عنها، قبل أن تُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وحقنها بمصل السعار.

عقب تماثلها للشفاء توجهت المهندسة إلى قسم شرطة العلمين لتحرير محضر ضد الحضري وزوجته، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عصام الحضري حائز الحيوانات الخطرة حارس مرمى منتخب مصر السابق منتخب مصر السابق كلب عصام الحضري

