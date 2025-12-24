انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات

قال الكاتب الصحفي إبراهيم قاسم إن مشهد انتخابات مجلس النواب بات مكتملًا؛ مع بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى في 19 دائرة سبق إلغاء نتائجها بحكم قضائي، لافتًا إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج تسير بشكل منتظم وهادئ، وسط إقبال ملحوظ في عدد من الدول.

لجان الاقتراع بالخارج

أوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن لجان الاقتراع بالخارج بدأت استقبال الناخبين مساء أمس بتوقيت القاهرة، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تفتح لجانها في التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي، بينما تختتم آخر اللجان عملها اليوم في السابعة مساءً.

وأشار إلى أن التصويت يستمر على مدار يومين داخل 139 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم، لافتا إلى أن العملية الانتخابية تسير دون تسجيل أي شكاوى أو مخالفات، في ظل تأمين كامل ودعم فني وتقني توفره الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية.

المشاركة في جولة الإعادة

وأكد قاسم أن المشاركة في جولة الإعادة تقتصر على المصريين بالخارج المسجلين في الدوائر الـ 19 التي تُجرى بها الإعادة فقط، موضحًا أن نسب الإقبال جاءت أفضل من المتوقع رغم تعدد المراحل الانتخابية.

الساعات الأولى من التصويت

أضاف أن الساعات الأولى من التصويت شهدت كثافات واضحة، خاصة في دول الخليج العربي مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت، إلى جانب حضور ملحوظ للجاليات المصرية في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا.