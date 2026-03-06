السيد البدوي: المواطنة والوحدة الوطنية حجر الزاوية التي توارثناها داخل الوفد

قال الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد، إن المواطنة والوحدة الوطنية هي حجر الزاوية التي توارثناها عن آبائنا وأجدادنا داخل حزب الوفد وأتذكر ما قاله القس سرجيوس على منبر الأزهر عندما قال "إذا قال الإنجليز أننا جئنا إلى مصر لحماية الأقلية المسيحية فليمت المسيحيون جميعًا وليحيا المصريون أحرارًا"، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة خرج من بعدها الشعب المصري يحمل الهلال معانقًا الصليب.

جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي تقام تحت رعاية رئيس الوفد، وتنظمها لجنة المواطنة بالحزب، برئاسة صفوت لطفى وعماد إبراهيم نائب رئيس اللجنة تحت عنوان «لقاء المحبة.. نفحات رمضانية».

وأضاف رئيس الوفد أن هذا هو حجر الزاوية في سياسة حزب الوفد وفي التراث الذي توارثناه عن أجيال وأجيال، قائلًا "أتمنى أن تكون الوحدة الوطنية غير قاصرة على مسلم ومسيحي"، فالوحدة الوطنية هي تعبير شامل يشمل كل مواطن في مصر وما أحوجنا إلى الوحدة الوطنية الآن ولا يفوتني أيضًا أن أردد بعض الأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي عندما قال الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأديان .. نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام .. هذه ربوعهم وتلك ربوعنا متجاورين نعالج الأيام .. وهذه قبورنا وتلك قبورهم متجاورين جماجمًا وعظامًا.. فبحرمة الموتى وواجب حقهم.. عيشوا كما يرجو الكرام كراما".