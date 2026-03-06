قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسواق رسالة طمأنة للمواطنين في ظل التحديات الراهنة

النائب عادل ناصر
النائب عادل ناصر
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية عكست رؤية واضحة لإدارة التحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الرسائل التي تضمنها حديث الرئيس جاءت في توقيت مهم لطمأنة المواطنين وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح ناصر أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة حماية الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس بمواجهة أي ممارسات تضر بالأسواق تمثل خطوة حاسمة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس السيسي تطرق أيضًا إلى أهمية الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، وهو ما يظهر بوضوح في الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد قيادات وطنية تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية في مختلف المجالات.

وأشار ناصر إلى أن تأكيد الرئيس على أن الكفاءة هي الأساس في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، بما يضمن إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

واختتم النائب عادل ناصر تصريحاته بالتأكيد على أن رسائل الرئيس المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والتوترات التي تشهدها المنطقة تعكس ثبات الموقف المصري الداعم للسلام والاستقرار، لافتًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل لعب دور محوري في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

