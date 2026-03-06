قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
استهداف مطار البصرة الدولي باستخدام طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل أفريقية النواب: الدولة حريصة على بناء الإنسان المصري

الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصارحة الشعب المصري بحقائق الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مشيرًا إلى أن هذه الشفافية تعزز جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وتدعم قدرة المجتمع على التعامل الواعي والمسؤول مع التحديات الراهنة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدير الملفات الإقليمية والدولية بحكمة وثبات، وتسعى دائمًا إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب اتساع رقعة الصراعات، انطلاقًا من قناعتها بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتعطل جهود التنمية.

وأشار النائب الدكتور أشرف سعد سليمان إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الهدف الرئيسي من البرامج التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية هو بناء الإنسان المصري يعكس رؤية استراتيجية واضحة تضع الاستثمار في العنصر البشري في مقدمة أولويات الدولة، لافتًا إلى أن مصر قطعت خطوات كبيرة في تطوير منظومة التعليم والتأهيل، سواء من خلال التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة أو عبر البرامج التدريبية المتطورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن تشديد الرئيس على عدم وجود أي شكل من أشكال المحاباة أو التمييز في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية يمثل رسالة قوية للشباب المصري، مفادها أن معيار التفوق والكفاءة هو الأساس الوحيد للحصول على الفرص، وهو ما يعزز قيم العدالة وتكافؤ الفرص ويرسخ شعور الانتماء والثقة في مؤسسات الدولة.

وأكد أن ما أشار إليه الرئيس السيسي بشأن جهود مصر المتواصلة لاحتواء الأزمات الإقليمية والسعي إلى وقف الصراعات يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على أن السياسة المصرية تقوم على الحكمة والتوازن وتغليب مصلحة الشعوب.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة قوية تقوم على العلم والعمل وبناء الإنسان، مع الحفاظ على أمنها القومي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، داعيًا المواطنين إلى مواصلة التكاتف والوعي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والاستقرار .  ودعم جهود الدولة في مسير

أشرف سعد سليمان لجنة الشئون الإفريقية مجلس النواب حماة الوطن الشرقية عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

تكريم الهيئة القبطية الإنجيلية

التحالف الوطني للعمل الأهلي يكرّم الهيئة القبطية الإنجيلية ضمن مبادرة أثر الخير في رمضان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل 3 من الأساقفة بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.. صور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 الأثنين المقبل

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

