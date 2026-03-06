وكيل أفريقية النواب: الدولة حريصة على بناء الإنسان المصري

قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصارحة الشعب المصري بحقائق الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مشيرًا إلى أن هذه الشفافية تعزز جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وتدعم قدرة المجتمع على التعامل الواعي والمسؤول مع التحديات الراهنة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدير الملفات الإقليمية والدولية بحكمة وثبات، وتسعى دائمًا إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب اتساع رقعة الصراعات، انطلاقًا من قناعتها بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتعطل جهود التنمية.

وأشار النائب الدكتور أشرف سعد سليمان إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الهدف الرئيسي من البرامج التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية هو بناء الإنسان المصري يعكس رؤية استراتيجية واضحة تضع الاستثمار في العنصر البشري في مقدمة أولويات الدولة، لافتًا إلى أن مصر قطعت خطوات كبيرة في تطوير منظومة التعليم والتأهيل، سواء من خلال التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة أو عبر البرامج التدريبية المتطورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن تشديد الرئيس على عدم وجود أي شكل من أشكال المحاباة أو التمييز في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية يمثل رسالة قوية للشباب المصري، مفادها أن معيار التفوق والكفاءة هو الأساس الوحيد للحصول على الفرص، وهو ما يعزز قيم العدالة وتكافؤ الفرص ويرسخ شعور الانتماء والثقة في مؤسسات الدولة.

وأكد أن ما أشار إليه الرئيس السيسي بشأن جهود مصر المتواصلة لاحتواء الأزمات الإقليمية والسعي إلى وقف الصراعات يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على أن السياسة المصرية تقوم على الحكمة والتوازن وتغليب مصلحة الشعوب.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة قوية تقوم على العلم والعمل وبناء الإنسان، مع الحفاظ على أمنها القومي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، داعيًا المواطنين إلى مواصلة التكاتف والوعي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والاستقرار . ودعم جهود الدولة في مسير