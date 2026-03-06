قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بشأن التلاعب بالأسعار تعكس صرامة الدولة في حماية المواطن من جشع بعض التجار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرسائل التي وجهها  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية بشأن ملف الأسعار في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي تداعيات قد تنتج عن الأوضاع الدولية، خاصة في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وقال الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الرئيس تحدث بمنتهى الوضوح والشفافية عندما أشار إلى احتمال تأثر الأسعار نتيجة التطورات الجيوسياسية الراهنة، لكنه في الوقت ذاته أكد أن الدولة لن تسمح باستغلال هذه الظروف لفرض زيادات غير مبررة أو التلاعب باحتياجات المواطنين، وهو ما يعكس نهجًا واضحًا يقوم على المصارحة مع الشعب إلى جانب الحسم في مواجهة أي تجاوزات.

وأضاف أن تشديد الرئيس على دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يمثل رسالة قوية وحاسمة لكل من يفكر في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الدولة تقف بكل مؤسساتها لحماية المواطن البسيط من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لخلق أزمات مصطنعة في الأسواق.

وأوضح الحبال أن الأزمات الدولية الكبرى غالبًا ما تنعكس على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس بدوره على بعض الأسواق، إلا أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرة والقدرة ما يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بكفاءة، خاصة في ظل وجود رؤية واضحة لإدارة الأزمات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها.

وأشار إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس للمواطنين، والتي حملت قدرًا كبيرًا من الطمأنة، تعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الدولة على تجاوز المرحلة الحالية، مؤكدًا أن هذه الثقة تستند إلى خطوات وإجراءات عملية تتخذها الحكومة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد الحبال على أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية الوطنية من جميع الأطراف، سواء من جانب التجار أو المنتجين أو المواطنين، مؤكدًا أن استقرار السوق يمثل مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالضوابط وعدم استغلال الظروف الاستثنائية يعد واجبًا وطنيًا في ظل ما تشهده المنطقة من توترات غير مسبوقة.

ولفت الحبال إلى أن حديث الرئيس حمل رسائل واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس باحتياجات المواطنين أو استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع دائمًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى بكل قوة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

كارت 181.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لرفع الوعي بحقوق المستهلك الأونلاين

صورة أرشيفية

10 أخطاء يقع فيها الطلاب أثناء تعاملهم مع النماذج الإسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة

رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي

مدبولي يتفقد سفن التغويز و صوامع عتاقة .. غدا

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد