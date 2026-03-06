قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤكد بناء الإنسان وحماية استقرار الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

، أشاد النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، بالرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أنها تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء الإنسان وتعزيز استقرار الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الشرقاوي، في بيان له، أن حديث الرئيس عن تطوير البرامج التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية ودمج التخصصات العلمية والإنسانية يعكس اهتمام الدولة بإعداد كوادر وطنية تمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على الشفافية في اختيار الدارسين والاستفادة من الكفاءات الحقيقية يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية حقيقية ومستدامة.

وأشار الشرقاوي إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة التعليم وتأهيل المعلمين تمثل خطوة مهمة نحو إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة في عملية التنمية، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وفيما يتعلق بالرسائل السياسية التي تضمنتها كلمة الرئيس، أكد النائب أحمد جابر الشرقاوي أن مصر تواصل لعب دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، من خلال سياسة متوازنة تقوم على الحكمة والحفاظ على المصالح الوطنية.

وشدد على أهمية وعي المواطنين بالتحديات الراهنة، ودعم جهود الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية يمثل الضمانة الحقيقية لعبور أي تحديات وتحقيق الاستقرار والتنميةدداً على أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ي

أحمد جابر الشرقاوي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

ترشيحاتنا

مسلسل إفراج

منتج إفراج: المسلسل رقم واحد ويتصدر المشاهدات وهذه البيانات رسمية

فعاليات ثقافية وفنية

منارة ثقافية وأمسية روحانية.. يوم حافل بالفعاليات بمكتبة مدينة الشروق

عمرو دياب

رقم قياسي جديد.. عمرو دياب يواصل صدارة بيلبورد 100 فنان للأسبوع الـ 52 على التوالي

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد