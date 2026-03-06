برلماني: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤكد بناء الإنسان وحماية استقرار الدولة

، أشاد النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، بالرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أنها تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء الإنسان وتعزيز استقرار الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الشرقاوي، في بيان له، أن حديث الرئيس عن تطوير البرامج التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية ودمج التخصصات العلمية والإنسانية يعكس اهتمام الدولة بإعداد كوادر وطنية تمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على الشفافية في اختيار الدارسين والاستفادة من الكفاءات الحقيقية يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية حقيقية ومستدامة.

وأشار الشرقاوي إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة التعليم وتأهيل المعلمين تمثل خطوة مهمة نحو إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة في عملية التنمية، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وفيما يتعلق بالرسائل السياسية التي تضمنتها كلمة الرئيس، أكد النائب أحمد جابر الشرقاوي أن مصر تواصل لعب دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، من خلال سياسة متوازنة تقوم على الحكمة والحفاظ على المصالح الوطنية.

وشدد على أهمية وعي المواطنين بالتحديات الراهنة، ودعم جهود الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية يمثل الضمانة الحقيقية لعبور أي تحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية