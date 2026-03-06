قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
برلمان

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد الثوابت المصرية الراسخة

مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ
مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مشاركته ، حفل الإفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية، يؤكد ثوابت الدولة المصرية الراسخة ، في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وحرص الدولة المصرية الدائم على تجنب التصعيد والصراعات التي تؤدي إلي مزيد من عدم الإستقرار في المنطقة .

وأضاف " عضو الشيوخ" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر بذلت جهوداً حثيثة علي كافة المستويات من اجل التهدئة لمنع مزيد من التوترات في منطقة الشرق الاوسط ، ما تسببه من تداعيات خطيرة على استقرار الدول ومصالح الشعوب ومقدراتها الاقتصادية والإنسانية. مشيراً ان مصر تدرك جيدا تداعيات هذه الحرب علي المنطقة وانها تؤدي إلي مزيد التوترات وتداعيات إقتصادية تطال الجميع.

وثمن " الكحيلي" توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكداً أن  ردع تجار إستغلال  الازمات يعكس مدي الحرص علي مواجهة من يحاولون إستغلال الأزمات خاصة في هذا التوقيت ،وأن  الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية.

وإختتم " الكحيلي" تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر دولة مستقرة وسط منطقة تموج بالصراعات التي لا تنتهي ،وهذا يدفعنا إلي التكاتف والوعي الوطني لدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة تلك  التحديات. 

مصطفي الكحيلي مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الاكاديمية العسكرية

