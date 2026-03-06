عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد الثوابت المصرية الراسخة

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مشاركته ، حفل الإفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية، يؤكد ثوابت الدولة المصرية الراسخة ، في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وحرص الدولة المصرية الدائم على تجنب التصعيد والصراعات التي تؤدي إلي مزيد من عدم الإستقرار في المنطقة .

وأضاف " عضو الشيوخ" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر بذلت جهوداً حثيثة علي كافة المستويات من اجل التهدئة لمنع مزيد من التوترات في منطقة الشرق الاوسط ، ما تسببه من تداعيات خطيرة على استقرار الدول ومصالح الشعوب ومقدراتها الاقتصادية والإنسانية. مشيراً ان مصر تدرك جيدا تداعيات هذه الحرب علي المنطقة وانها تؤدي إلي مزيد التوترات وتداعيات إقتصادية تطال الجميع.

وثمن " الكحيلي" توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكداً أن ردع تجار إستغلال الازمات يعكس مدي الحرص علي مواجهة من يحاولون إستغلال الأزمات خاصة في هذا التوقيت ،وأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية.

وإختتم " الكحيلي" تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر دولة مستقرة وسط منطقة تموج بالصراعات التي لا تنتهي ،وهذا يدفعنا إلي التكاتف والوعي الوطني لدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة تلك التحديات.