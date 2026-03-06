قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
برلمان

الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، الأهمية البالغة للرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية، مشدداً على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تنتقل من مرحلة "إدارة الأزمات" إلى مرحلة "الحسم والمواجهة" لحماية المواطن من استغلال الأزمات العالمية والإقليمية.

وثمن الجبلي، في تصريحات له اليوم، توجيه الرئيس بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى "القضاء العسكري"، واصفاً هذا التوجه بأنه "ضربة استباقية" لكل من تسول له نفسه الاتجار بقوت المصريين.

وأضاف: "إشارة الرئيس إلى أن الدولة في حالة (شبه طوارئ) هي توصيف دقيق للواقع، وتؤكد أن الأمن الغذائي واستقرار الأسعار هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولا يمكن السماح لأحد بالمتاجرة به علي حساب معاناة المواطن في ظل هذه الظروف الدقيقة".

وعلى الصعيد السياسي والعسكري، أشار الجبلي، إلى أن رؤية الرئيس تجاه الصراعات في المنطقة تعكس حكمة القيادة السياسية، حيث أوضح أن " الحروب خطأ في الحسابات" وهي حقيقة تاريخية أكدها الرئيس، لافتاً إلى أن مصر كانت ولا تزال تبذل جهوداً "مخلصة وأمينة" للوساطة ووقف نزيف الدماء.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس للمواطنين بالتحلي بالمسؤولية والفهم القائم على العلم، هي دعوة للوعي المجتمعي لمواجهة الشائعات وإدراك حجم الضريبة التي تدفعها المنطقة بسبب استمرار النزاعات.

واختتم الجبلي تصريحاته، بالتأكيد على أن المصارحة والمكاشفة التي ينتهجها الرئيس السيسي بخصوص تداعيات الأزمة على الأسعار، تفرض على كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية التحرك بمنتهى القوة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

وقال: "إن الدولة التي تبني الإنسان على أسس سليمة في أكاديمياتها العسكرية، هي ذاتها الدولة التي لن تسمح بهدم استقرار بيوت المصريين عبر التلاعب بأسعار السلع الأساسية.، فنحن أمام قيادة تعي جيداً مخاطر الخارج، وتضع حماية الجبهة الداخلية على رأس أولوياتها . 

عبد السلام الجبلي مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأكاديمية العسكرية

