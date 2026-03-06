الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، الأهمية البالغة للرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية، مشدداً على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تنتقل من مرحلة "إدارة الأزمات" إلى مرحلة "الحسم والمواجهة" لحماية المواطن من استغلال الأزمات العالمية والإقليمية.

وثمن الجبلي، في تصريحات له اليوم، توجيه الرئيس بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى "القضاء العسكري"، واصفاً هذا التوجه بأنه "ضربة استباقية" لكل من تسول له نفسه الاتجار بقوت المصريين.

وأضاف: "إشارة الرئيس إلى أن الدولة في حالة (شبه طوارئ) هي توصيف دقيق للواقع، وتؤكد أن الأمن الغذائي واستقرار الأسعار هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولا يمكن السماح لأحد بالمتاجرة به علي حساب معاناة المواطن في ظل هذه الظروف الدقيقة".

وعلى الصعيد السياسي والعسكري، أشار الجبلي، إلى أن رؤية الرئيس تجاه الصراعات في المنطقة تعكس حكمة القيادة السياسية، حيث أوضح أن " الحروب خطأ في الحسابات" وهي حقيقة تاريخية أكدها الرئيس، لافتاً إلى أن مصر كانت ولا تزال تبذل جهوداً "مخلصة وأمينة" للوساطة ووقف نزيف الدماء.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس للمواطنين بالتحلي بالمسؤولية والفهم القائم على العلم، هي دعوة للوعي المجتمعي لمواجهة الشائعات وإدراك حجم الضريبة التي تدفعها المنطقة بسبب استمرار النزاعات.

واختتم الجبلي تصريحاته، بالتأكيد على أن المصارحة والمكاشفة التي ينتهجها الرئيس السيسي بخصوص تداعيات الأزمة على الأسعار، تفرض على كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية التحرك بمنتهى القوة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

وقال: "إن الدولة التي تبني الإنسان على أسس سليمة في أكاديمياتها العسكرية، هي ذاتها الدولة التي لن تسمح بهدم استقرار بيوت المصريين عبر التلاعب بأسعار السلع الأساسية.، فنحن أمام قيادة تعي جيداً مخاطر الخارج، وتضع حماية الجبهة الداخلية على رأس أولوياتها .