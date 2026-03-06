الوادي الجديد .. تحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تكثيف الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة للمواطنين.

أشارت المحافظ، خلال بيان صدر اليوم، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت 21 حملة تفتيشية مكبرة استهدفت المرور على 164 منشأة تجارية وتموينية بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس 2026، وذلك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية والرقابية.

أسفرت الحملات عن تحرير 50 مخالفة بأسواق الجملة والتجزئة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات تتعلق بالنظافة العامة، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها لجهات الاختصاص.