برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تعكس انحياز الدولة للمواطن

أشادت الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدة أن كلمة سيادته حملت رسائل استراتيجية طمأنت المواطنين وعكست حرص القيادة السياسية على استقرار الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وثمنت النائبة " جيهان " تأكيد الرئيس على حماية الجبهة الداخلية من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مشددة على أن توجيهات سيادته بمواجهة استغلال الظروف الراهنة تجسد انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عنه، بما يعكس وعياً عميقاً بمتطلبات المرحلة وامتلاك رؤية متكاملة لصون مقدرات الشعب.

وأوضحت النائبة جيهان شاهين أن حديث الرئيس السيسي كشف عن رؤية ثاقبة لبناء الإنسان المصري، لافتة إلى أن الدولة تضع الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة، وهو ما يتجلى في برامج إعداد وتأهيل الكوادر داخل الأكاديمية العسكرية المصرية. كما نوهت بأن تأكيده على مبدأ الكفاءة كمعيار وحيد لاختيار الدارسين، بعيداً عن أي محاباة أو تمييز، يعزز قيم العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن تخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة واقتدار.

وأشارت الدكتورة جيهان شاهين عضو مجلس النواب أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الأوضاع الإقليمية والحروب الدائرة في المنطقة، عكست موقف مصر التاريخي والثابت الداعي للسلام ورفض التصعيد، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل القيام بدورها المحوري والمسؤول كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.