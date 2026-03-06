مصر القومي: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية دعوة للمزيد من الوعي والمسئولية

أكد حزب مصر القومي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رسائل واضحة تعكس الحرص على تطوير الإنسان المصري كركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة.

وأشار المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، إلى أن تركيز الرئيس على إعداد الدارسين في الأكاديمية عبر برامج متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتأهيل النفسي والاجتماعي، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وصناعة جيل قادر على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأكد روفائيل، أن حرص القيادة على الشفافية في اختيار الطلاب واستبعاد أي محاباة أو تمييز، يعكس نموذجاً متقدماً لإدارة الموارد البشرية في الدولة، ويضمن أن يكون أساس التقدم الوطني مبنياً على الكفاءة الحقيقية، مع احترام الخلفيات المختلفة للدارسين لتعزيز النسيج الوطني.

وأشاد روفائيل، بالتأكيد الرئاسي على تدريب وتأهيل المعلمين قبل ضمهم للمدارس، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتأهيل أجيال قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المبنية على العلم والمعرفة.

وعلق رئيس الحزب، على توجيهات الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية قائلاً: “الرئيس السيسي يثبت مرة أخرى أن السياسة المصرية تقوم على التوازن والحكمة، والسعي الدائم لتجنب النزاعات والحروب، بما يحفظ مصالح مصر وشعبها ويعزز دورها في الوساطة الإقليمية الفعالة.”

وأضاف روفائيل، أن ما جاء في كلمة الرئيس يمثل دعوة للمواطنين لمزيد من الوعي والمسؤولية، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات الرئاسية لحماية استقرار الأسواق ومنع أي استغلال للأزمات، مؤكداً أن هذه الرسائل تعكس رؤية القيادة الوطنية في حماية مقدرات الوطن وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.