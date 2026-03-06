قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تلوح بالانسحاب من مونديال 2026.. ماذا يحدث في مجموعة مصر؟
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
برلمان

مصر القومي: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية دعوة للمزيد من الوعي والمسئولية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

أكد حزب مصر القومي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رسائل واضحة تعكس الحرص على تطوير الإنسان المصري كركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة.

وأشار المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، إلى أن تركيز الرئيس على إعداد الدارسين في الأكاديمية عبر برامج متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتأهيل النفسي والاجتماعي، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وصناعة جيل قادر على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأكد روفائيل، أن حرص القيادة على الشفافية في اختيار الطلاب واستبعاد أي محاباة أو تمييز، يعكس نموذجاً متقدماً لإدارة الموارد البشرية في الدولة، ويضمن أن يكون أساس التقدم الوطني مبنياً على الكفاءة الحقيقية، مع احترام الخلفيات المختلفة للدارسين لتعزيز النسيج الوطني.

وأشاد روفائيل، بالتأكيد الرئاسي على تدريب وتأهيل المعلمين قبل ضمهم للمدارس، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتأهيل أجيال قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المبنية على العلم والمعرفة.

وعلق رئيس الحزب،  على توجيهات الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية قائلاً: “الرئيس السيسي يثبت مرة أخرى أن السياسة المصرية تقوم على التوازن والحكمة، والسعي الدائم لتجنب النزاعات والحروب، بما يحفظ مصالح مصر وشعبها ويعزز دورها في الوساطة الإقليمية الفعالة.”

وأضاف روفائيل، أن ما جاء في كلمة الرئيس يمثل دعوة للمواطنين لمزيد من الوعي والمسؤولية، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات الرئاسية لحماية استقرار الأسواق ومنع أي استغلال للأزمات، مؤكداً أن هذه الرسائل تعكس رؤية القيادة الوطنية في حماية مقدرات الوطن وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

حزب مصر القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

احذر 3 أفعال

الخسارة نصيبك.. خطيب المسجد النبوي يحذر من 3 أفعال في ما بقي من رمضان

المحروم من فرط فيها

خطيب المسجد الحرام: من صدق إيمان العبد وعلامات اغتنام الليلة المباركة

خطيب المسجد الحرام

الموفق من كان مشمرا.. خطيب المسجد الحرام: تفطنوا لشهركم فقد مضى أكثره

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

