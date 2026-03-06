قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان لضم بنها وكفر شكر إلى مبادرة «حياة كريمة»

عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرة الإسكان، بشأن استمرار عدم إدراج مركزي بنها وكفر شكر ضمن مبادرة «حياة كريمة» حتى الآن.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أنه رغم وضوح حجم الاحتياجات التنموية بالمركزين، فإن شكاوى المواطنين تتزايد من تراجع مستوى الخدمات الأساسية وغياب المشروعات الحيوية في عدد كبير من القرى والمناطق التابعة لهما.

وأشار إلى أن الأمر يكتسب أهمية خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن مركز بنها يمثل عاصمة محافظة القليوبية، ويعد مركزًا إداريًا وخدميًا مؤثرًا ينعكس بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من المواطنين. وأضاف أن استمرار تأخر التدخل التنموي في مركزي بنها وكفر شكر يصبح أمرًا يصعب تبريره، خاصة في ظل أهداف المبادرة التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا وتعمل على تحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية.

وشدد النائب إيهاب إمام على أنه، انطلاقًا من مسؤوليته الدستورية كنائب عن أهالي دائرتي بنها وكفر شكر، وحرصه على نقل مطالب المواطنين بوضوح وشفافية وأمانة، فإن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا وحاسمًا، سواء من خلال إدراج المركزين ضمن المراحل المقبلة من مبادرة «حياة كريمة»، أو توجيه الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أوجه القصور القائمة، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ.

وطالب النائب باتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، وتؤكد حرص الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة، وعدم ترك مناطق ذات كثافة سكانية وأهمية استراتيجية خارج إطار المبادرات القومية الكبرى

