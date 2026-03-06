قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
برلمان

برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

ثمن النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ تصريحات وزير الاستثمار بشأن توجه الدولة نحو تحول هيكل الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تدريجية لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد" سمير “ في تصريح خاص  لـ” صدى البلد" أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية . 

وشدد عضو الشيوخ على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حزمة  الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تدعم القطاع الخاص، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وشفافية للمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

تجدر الاشارة إلى أن أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر يتطلب حزمة من الإصلاحات المتدرجة على المستوى الجزئي، من خلال معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية أمس، أن حالة عدم اليقين أصبحت سمة أساسية في الاقتصاد العالمي ولم تعد تحدث كل عدة سنوات، بل أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، وهو ما يتطلب وجود إطار اقتصادي مرن يسمح لديناميكيات السوق بالعمل، خاصة مع السماح بمرونة سعر الصرف.

